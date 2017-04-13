الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال يومي شم النسيم وعيد القيامة.. وتوجه تحذيرات ونصائح هامة للمواطنين

سمر العشري

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض إلى موجة طقس سئ خلال الأيام الحالية على كافة المحافظات من سقوط أمطار ونشاط مكثف للرياح، مشيرا إلى أنه من المتوقع استمرار سقوط الأمطار وموجة انخفاض درجات الحرارة خلال غدا الجمعة والسبت.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي صادر عن الهيئة اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يشهد يوم السبت تحسن تدريجي في حالة الطقس، مشيرا إلى أنه سوف يستمر سقوط الأمطار نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة على محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد ومدن سيناء.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد فرص ضئيلة لسقوط الأمطار شديدة خلال يومي شم النسيم وعيد القيامة، مشيرا إلى أنه من الممكن سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار النشاط المكثف للرياح وانخفاض درجات الحرارة ولهذا نصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال الخروج والتنزة، كما حذر المواطنين من السفر خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر نظرا لانعدام مستوي الرؤية.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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