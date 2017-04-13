الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يرشد عن هؤلاء

شيماء مصطفى

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن زيادة المكافأة المالية إلى 500 ألف جنيه لمن يتقدم بمعلومة تُمكن أجهزة الأمن من ضبط أى عنصر من الهاربين بتفجيري كنيسة مار جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وتقدمت الوزارة بالشكر لكل من أدلى بمعلومات ساهمت في التوصل للعناصر الهاربة؛ حفاظا على أمن واستقرار البلاد، مؤكدة على الاحتفاظ بالسرية الكاملة لكل من يساهم بتقديم أي معلومات .

يُشار إلى أن وزارة الداخلية، كشفت عن هوية منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا، وأكدت أن الانتحاري يدعى ممدوح أمين محمد بغدادي، مواليد 25/6/1977 بقنا، ويقيم نجع الحجيرى بمركز فقط بمحافظة قنا.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها - أنه تم ضبط ثلاثة من العناصر الإرهابية الهاربة وهم: سلامة وهبة الله عباس إبراهيم، وعبد الرحمن حسن أحمد مبارك، وعلي شحات حسين محمد شحاتة، جميعهم مقيمون بمحافظة قنا.

والمطلوبون هم:

• عمرو سعد عباس إبراهيم، مواليد 1985 يقيم بقنا .

• مهاب مصطفى السيد قاسم، مواليد 1986 يقيم بالزيتون بالقاهرة.

• سامح بدوى مصيلحى بدوى، مواليد 1984 يقيم بحدائق الزيتون بالقاهرة.

• عمرو مصطفى يونس عبدالرحيم، مواليد 1982 يقيم بالشويخات بقنا.

• محمد بركات حسن أحمد، مواليد 1985 يقيم بقنا.

• تاج الدين محمود محمد محمد، مواليد 1980 يقيم بقنا.

• مصطفى عبده محمد حسن، مواليد 1983 يقيم بفيصل بالسويس.

• طلعت عبدالرحيم محمد حسين، مواليد 1986 يقيم بفرشوط بقنا.

• حامد خير على عويضة، مواليد 1979 يقيم بقنا.

• حمادة جمعة محمد سعداوى، مواليد 1987 يقيم بقنا.

• مصطفى محمد مصطفى أحمد، مواليد 1986 يقيم بقنا.

• أحمد مبارك عبدالسلام متولى، مواليد 1992 يقيم بقنا.

• عبدالرحمن كمال الدين على حسين، مواليد 1992 يقيم بقنا.

• محمود محمد على حسين، مواليد 1988 يقيم بقنا.

• على محمود محمد حسن، مواليد 1972 يقيم براس غارب بالبحر الأحمر.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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