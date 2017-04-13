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«التضامن» توضح حقيقة صرف «منحة مبارك»

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«التضامن» توضح حقيقة صرف «منحة مبارك» «التضامن» توضح حقيقة صرف «منحة مبارك»

التحرير

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نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما نشر في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع بشأن قيام الوزارة بصرف منحة مبارك.

وأكدت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم الخميس، أنه ليس هناك أي دعم نقدي يتم صرفه للأسر الأولى بالرعاية إلا التضمان الاجتماعي أو تكافل وكرامة.

وكان مئات المواطنين في العديد من المحافظات قد توافدوا خلال الأيام الماضية لاستخراج أوراق الثبوت الرسمية من مكاتب البريد على أمل الحصول على منحة مبارك.

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وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق خلف الإشاعات التي لا تستهدف سوى إثارة البلبلة في المجتمع، كما تهيب بوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام تحري الدقة فيما ينشر.

وأفادت الوزارة أن التقدم للحصول على أي خدمة مقدمة للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية تصرف مجانا ودون أي مقابل مادي وذلك من خلال الوحدات الاجتماعية المنوط بها تقديم الخدمات على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

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التحرير

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