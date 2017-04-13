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«السيارات والمأكولات ممنوعة».. تعليمات «الكنيسة» لحضور قداس عيد القيامة

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«السيارات والمأكولات ممنوعة».. تعليمات «الكنيسة» لحضور قداس عيد القيامة «السيارات والمأكولات ممنوعة».. تعليمات «الكنيسة» لحضور قداس عيد القيامة

التحرير

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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات قداس عيد القيامة المجيد، الذي سيترأسه البابا تواضروس بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، السبت لمقبل.

وحددت الكنيسة، في بيان لها، اليوم الخميس، موعد الدخول ما بين الساعة الخامسة والساعة الثامنة مساء السبت.

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وقالت الكنيسة في البيان: "نعتذر عن دخول السيارات نهائيًا في هذا اليوم، طبقًا لتعليمات الجهات الأمنية، ونرجو عدم توقع قبول أي استثناء، كما لن يسمح بدخول أية حقائب كبيرة أو أكياس المأكولات أو ما شابه ذلك".

وشدد البيان على ضرورة حمل دعوة لحضور القداس وأن من لا يحمل دعوة فلن يتم السماح له بالدخول مطلقًا

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التحرير

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