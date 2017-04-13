أخبار عاجلة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال يومي شم النسيم وعيد القيامة.. وتوجه تحذيرات ونصائح هامة للمواطنين -
7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
شــاهـد بالصورة.. متهم في «تفجير الكنيستين» يسلم نفسه.. وأحد أقاربه يفجر مفاجأة -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاشات ذوي الاحتياجات بأثر رجعي عقب مراجعتها -
كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (1)العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (1)

العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (2)العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (2)

العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (3)العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (3)

العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (4)العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (4)

العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (5)العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (5)

العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (6)العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (6)

العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (7)العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء (7)

القاهرة- مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح ، الخميس، القرار رقم 167 لسنة 2017 في شأن العفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل.

ونص القرار الصادر في الجريدة الرسمية اليوم، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لاحكام هذا القرار.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يصدق على تعيين 185 معاوناً للنيابة العامة

السيسي يصدق على تعيين 185 معاوناً للنيابة العامة

رئيس الطائفة الإنجيلية: لقاء السيسي بالبابا تواضروس يظهر سلامة الوطن

رئيس الطائفة الإنجيلية: لقاء السيسي بالبابا تواضروس يظهر سلامة الوطن

السيسي يوجه القوات المسلحة بترميم كنيستي طنطا والإسكندرية

السيسي يوجه القوات المسلحة بترميم كنيستي طنطا والإسكندرية

الاخبار - الرئيس السيسي يزور مقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس

الاخبار - الرئيس السيسي يزور مقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم واجب العزاء للبابا تواضروس