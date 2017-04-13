العفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

القاهرة- مصراوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار رقم 167 لسنة 2017 في شأن العفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل.

ونص القرار الصادر في الجريدة الرسمية اليوم، على أن تشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لاحكام هذا القرار.