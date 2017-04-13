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تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المصورين لعدم اكتمال النصاب القانوني

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تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المصورين لعدم اكتمال النصاب القانوني تأجيل الجمعية العمومية لشعبة المصورين لعدم اكتمال النصاب القانوني

مصراوي Masrawy

نقابة الصحفيين

كتبت- هاجر حسني:

أجلت شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، عقد جمعيتها العمومية مساء الخميس، إلى ٢٧ مايو لعدم اكتمال النصاب القانوني للشعبة الذي يكتمل بـ٤٠ عضوًا أي ٥٠٪ إضافة إلى عضو واحد، بحيث تجتمع مرة أخرى بعد مرور أسبوعين بربع عدد الأعضاء إضافة إلى عضو واحد.

يذكر أن شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، دعت أعضائها اليوم الخميس لعقد جمعيتها العمومية العادية، لمناقشة الميزانية العامة للشعبة، عن أعوام 2015 و2016 و2017.

وكان مكتب الشعبة، ناشد الأعضاء غير المسددين للاشتراكات بسرعة سداد الاشتراكات المتأخرة حتى عام 2017، ليحق لهم الحضور والتصويت.

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