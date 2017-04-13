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غدًا.. "جمعة" يفتتح مسجد المستشار علي عبد الهادي بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف يفتتح مسجد المستشار علي عبد الهادي بالإسماعيلية غدًاوزير الأوقاف يفتتح مسجد المستشار علي عبد الهادي بالإسماعيلية غدًا

وزير الأوقاف يفتتح مسجد المستشار علي عبد الهادي بالإسماعيلية غدًاوزير الأوقاف يفتتح مسجد المستشار علي عبد الهادي بالإسماعيلية غدًا

وزير الأوقاف يفتتح مسجد المستشار علي عبد الهادي بالإسماعيلية غدًاوزير الأوقاف يفتتح مسجد المستشار علي عبد الهادي بالإسماعيلية غدًا

الاسماعيلية - إنجي هيبة:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية وفضيلة الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، غداً الجمعة، مسجد المستشار على عبد الهادي الذي أنشئ بالجهود الذاتية بقرية الهوانية مركز ومدينة القصاصين، بمحافظة الإسماعيلية.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أول خطبة جمعة بالمسجد الجديد حول: "خطورة التكفير والفتوى بدون علم وضرورة الاصطفاف في مواجهة الإرهاب"، وهو موضوع الخطبة الموحّدة للوزارة هذا الأسبوع، وينقلها التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم.

من جانبه، قال فضيلة الشيح مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، في بيان له اليوم: "إن تكلفة إنشاء المسجد بلغت مليونين ومائتين وخمسين ألف جنيه، على مساحة إجمالية قدرها 354 مترًا مربعًا بالجهود الذاتية للمواطنين وأهالي المنطقة، ويتكون من طابقين، ويضم مُصلى علوي للنساء مساحته لا تقل عن 150 مترًا، ويتسع لأكثر من 200 مُصلّ".

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