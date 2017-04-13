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الجيش العراقي يُحرر مناطق جديدة في الساحل الأيمن للموصل

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الجيش العراقي يُحرر مناطق جديدة في الساحل الأيمن للموصل الجيش العراقي يُحرر مناطق جديدة في الساحل الأيمن للموصل

مصراوي Masrawy

الجيش العراقي - ارشف

الموصل(العراق)- (د ب ا ):

أعلن قائد في الجيش العراقي، اليوم الخميس، أن القوات العراقية حررت مناطق جديدة في الساحل الايمن من الموصل - 400 كم شمالي بغداد.

وقال الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، قائد عمليات قادمون يانينوى، في بيان صحفي، إن قطعات" الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي حررت قرية حليلة وتديم التماس مع المناطق الشمالية للساحل الايمن، وهي مشيرفة وحاوي الكنيسة، وتسيطر على بوابة الشام، المدخل الغربي للساحل الايمن، وتحرر بناية شركة التجهيزات الزراعية ومخازن الماء والمجاري والكهرباء ومحطة اسالة حليلة وبناية شركة مابين النهرين ومركز شرطة إصلاح الكبار، وترفع العلم العراقي فيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات".

وتخوض القوات العراقية، معارك في مناطق متفرقة من الساحل الايمن من الموّصل لطرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" منها حيث يتمركز القتال وسط المدينة القديمة".

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