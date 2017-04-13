صور| جامعة المنصورة تحصل على جائزتين بمعرض جنيف الدولي

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نظمت جامعة المنصورة، اليوم الخميس، حفلًا لتكريم الباحثين الفائزين بعدد من الجوائز بمعرض جينيف للابتكارات والاختراعات بسويسرا.

وذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة عزة إسماعيل، عميد كلية العلوم، الدكتور عمرو جبر، مدير مكتب براءات الاختراع ودعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا، والدكتور أحمد فكري، مدير مكتب المنح الدولية.

كرم الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عوض، الأستاذ بكلية الهندسة، الفائز بالميدالية الفضية عن اختراعه جهاز محمول يعمل بالطاقة الشمسية، لاستخلاص المياه من الهواء الجوي باستخدام محلول ماص للرطوبة، كما كرم أحمد الجندي، الطالب بكلية الهندسة، الفائز بالميدالية البرونزية عن اختراعه محرك الاحتراق الداخلي الاندماجي.

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يذكر أن جامعة المنصورة حصلت على الميدالية الفضية والبرونزية بمعرض جنيف الدولي للابتكارات بسويسرا، إذ شاركت الجامعة باختراعين لعضو هيئة تدريس وطالب بكلية الهندسة، وذلك ضمن أعضاء الفريق المشارك من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمكون من 14 مخترعًا مصريًا.









