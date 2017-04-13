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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال يومي شم النسيم وعيد القيامة.. وتوجه تحذيرات ونصائح هامة للمواطنين
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الخميس 13 أبريل 2017 09:07 مساءً
7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا
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الخميس 13 أبريل 2017 09:07 مساءً
إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين
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الخميس 13 أبريل 2017 09:07 مساءً
شــاهـد بالصورة.. متهم في «تفجير الكنيستين» يسلم نفسه.. وأحد أقاربه يفجر مفاجأة
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الخميس 13 أبريل 2017 09:05 مساءً
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاشات ذوي الاحتياجات بأثر رجعي عقب مراجعتها
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الخميس 13 أبريل 2017 09:01 مساءً
كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف
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الخميس 13 أبريل 2017 08:58 مساءً
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص
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الخميس 13 أبريل 2017 08:54 مساءً
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع
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الخميس 13 أبريل 2017 08:52 مساءً
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب
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الخميس 13 أبريل 2017 08:49 مساءً
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب
-
الخميس 13 أبريل 2017 08:47 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
خاص مع سيف: لقاء مع مجموعة من لاعبى سموحة قبل مباراة بيدفيست
فيديو
ON Sport
الخميس 13 أبريل 2017 07:32 مساءً
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