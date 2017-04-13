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«بويول» في عيد ميلاده الـ39.. مشوار «قلب الأسد» مع الساحرة المستديرة

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«بويول» في عيد ميلاده الـ39.. مشوار «قلب الأسد» مع الساحرة المستديرة «بويول» في عيد ميلاده الـ39.. مشوار «قلب الأسد» مع الساحرة المستديرة

التحرير

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يحتفل الدولي الإسباني السابق، كارليس بويول سافوركادا، مدافع برشلونة المعتزل، بعيد ميلاده الـ39.

ولد بويول في 13 أبريل من سنة 1978 بمدينة لابوبلا القريبة من مدينة برشلونة، والواقعة بإقليم كاتلونيا.

لعب بويول كقلب دفاع كما لعب كظهير أيمن، ويعد بويول واحدا من أفضل المدافعين في تاريخ النادي الكتالوني وإسبانيا.

بويول+تشافي

شارك كارليس بويول في مركز الظهير الأيمن في البداية لكنه استقر كقلب دفاع وأظهر مستويات وقدرة هائلة في الدفاع لم يسبق لأي لاعب أن يمتلكها، كذلك أظهر قدرته في التقدم للأمام ومساندة خط الهجوم، ويستطيع أيضا التكيف في مركز الظهير الأيسر. 

ورغم أنه ليس طويل القامة 178 سم، لكنه يمتلك قوة جسدية هائلة تنفعه في الالتحامات وفي المواجهة كرجل لرجل لهذا أطلق عليه الجمهور لقب "قلب الأسد"، وأيضا يستطيع مساندة المهاجمين في الركلات الحرة والركنيات.

كان يعتبر مرجعا ومرشدا للاعبين في برشلونة بما يمتلكة من شخصية قيادية قوية وكان دائما يفتخر بتمثيله ألوان برشلونة.

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انضم بويول لصفوف الفريق الثاني لنادي برشلونة موسم 1996/1997، وواصل لعبه بالفريق الثاني إلى موسم 1998/1999 حيث بدأ اللعب كلاعب رسمي بقميص الفريق الأساسي لنادي برشلونة.

أول ظهور له في مباريات الدوري الإسباني أمام نادي رايو فاليكانو، حينها لعب كارليس مباراة كاملة في لقاء عرف هزيمة برشلونة بنتيجة (2-0) ودلك خلال موسم 1999/2000 الذي عرف مشاركة كارلوس بويول في 24 مباراة من الليجا و8 مباريات من دوري أبطال أوروبا و5 لقاءات من كأس الملك.

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حصل بويول على أول لقب له مع برشلونة بقيادة فرانك ريكارد، وذلك بإحراز لقب الليجا موسم 2004/2005 ثم لقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا موسم 2005/2006، بعد ثلاثة مواسم من ذلك الإنجاز أبدع بويول وساهم في إحراز فريقة الثلاثية التي لم يسبق لأي ناد إسباني أن حققها بعد الفوز بالليجا وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

كما كان كارليس بويول أحد أهم ركائز دفاع الإسباني، وقد شارك مع المنتخب الأولمبي خلال منافسات أولمبياد سيدني 2000، حينها حقق المنتخب الأولمبي المركز الثاني والميدالية الفضية بعد خسارة النهائي أمام الكاميرون.

بويول يورو 2008

شارك في أول مباراة دولية له أمام منتخب هولندا في عام 2000، واستدعي للمشاركة مع منتخب بلاده خلال كأس العالم 2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان، وخرج الماتادور أمام كوريا الجنوبية، بسبب الأخطاء التحكيمية. 

في مونديال 2010 كان من ركائز المنتخب وقد سجل هدفا تاريخيا في مرمى المنتخب الألماني في مباراة نصف النهائي للبطولة، ليتأهل الإسبان إلى النهائي لأول مرة في تاريخهم ومنها نيل لقب كأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخ إسبانيا، وكان أحد أفراد المنتخب الإسباني الفاعليين في يورو 2008 والتي ظفر بلقبها المنتخب الإسباني.

لعب بويول مع برشلونة 589 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 9 آخرين، وحصد  خلال سنواته مع الفريق الكتالوني 6 بطولات للدوري الإسباني، وبطولتين لكأس إسبانيا، و7 بطولات للسوبر الإسباني، و3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، وبطولتين لكأس العالم للأندية.

بويول كأس العالم 2010

كما لعب كارليس 114 مباراة مع المنتخب الإسباني، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 آخرين، واستطاع أن يحصد مع منتخب بلاده بطولة الأمم الأوروبية 2008 وكأس العالم 2010.

إعتزل بويول لعب كرة القدم نهائيًا نهاية موسم 2013-2014 بعد أكثر من 14 عاماً أمضاها بقميص النادي، وتم تعيينه لاحقا مساعداً لأندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لبرشلونة، وأحد أعضاء الطاقم الإداري.

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التحرير

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