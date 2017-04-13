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سيارة نقل تثير ذعر حملة الطب البيطري بكفر الشيخ

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سيارة نقل تثير ذعر حملة الطب البيطري بكفر الشيخ سيارة نقل تثير ذعر حملة الطب البيطري بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

مديرية امن كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أثار وجود سيارة رُبع نقل، خوف وذعر حملة مشكّلة من الطب البيطري بكفر الشيخ، اليوم الخميس، خلال تواجدها بمحيط الميدان الإبراهيمي، أمام أحد المقاهى، بعد اشتباههم باحتوائها على جسم غريب، نظرًا لغرابة هيكلها، وعدم حملها للوحات معدنية.

كانت حملة الطب البيطري برئاسة الدكتور أيمن الشرقاوي، مساعد وكيل وزارة الطب البيطري، أثناء عملهم بالمرور على محال الفسيخ، والأسماك المملحة، ضمن استعدادات المحافظة لعيد الربيع وشم النسيم، اشتبهوا فى سيارة ربع نقل، تقف بالقرب من أحد المقاهي، وهيكلها غريب بعض الشيء، وعدم حملها لأي لوحات معدنية تثبت أرقامها.

وتلقت شرطة النجدة، بمدينة دسوق، بلاغًا من الدكتور أيمن الشرقاوي، مساعد وكيل وزارة ، باشتباه فى السيارة المذكورة.

وانتقلت قوة أمنية وخبراء المفرقعات، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول مكان تواجد السيارة بمحيط الميدان، وجرى فحصها بالكامل، وتبين خلوها من أي أجسام غريبة، كما جرى التحفظ عليها بمعرفة شرطة المرور، وإيداعها بشونة المرور الخاصة بإدارة مرور دسوق.

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