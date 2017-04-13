بالصور .. "مصراوي" داخل منزل بأسيوط بعد مقتل شخصين للتنقيب عن اﻵثار

أسيوط - أسامة صديق :

لقي شخصان مصرعهما أثناء التنقيب عن اﻵثار، اليوم الخميس، داخل منزل بقرية بني عليج التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير، مدير مباحث المديرية، يفيد بإبلاغ الأهالي بحفر بعض الأشخاص للتنقيب عن الآثار، بمنزل في قرية بني عليج، دائرة مركز الفتح.

وبانتقال ضباط مباحث المركز، ضُبط "ص. م. أ"، عامل، مالك المنزل، و"س. ب. ع"، سائق، مقيمين بذات القرية.

كما جرى ضبط "ع.ى.أ"، حاصل على دبلوم مقيم بقرية النخيلة بمركز أبوتيج، و"م.م.م"، عاطل مقيم بالأزبكية بالقاهرة، و"ر.س.أ"، سباك مقيم الزاوية الحمراء - القاهرة، وتبين وجود حُفرة قطرها 2 متر وبعمق 6 أمتار، مؤدية إلى سرداب أسفل المنزل .

وبسؤال الأول أقر أمام ضباط المباحث، أنه حال قيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار بمعاونة باقي المتهمين، انهارت الحفرة، ما أدى إلى احتجاز "ع.س.ب"، عامل ، وشخص آخر غير معلوم لديهم كان يعاونهم فى الحفر، تحت الأنقاض، وجار انتشال الجثتين بمعرفة قوات الحماية المدنية.

جرى تعيين الخدمات الأمنية اللازمة، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح.

وانتقلت المهندسة نبيلةعلي محمود، رئيس مركز ومدينة الفتح، لمعاينة مقر الواقعة، وتسهيل إجراءات استخراج الجثتين من تحت الأنقاض، والتأكد من سلامة المنزل مقر الواقعة، والمنازل المجاورة خشية تعرضها للسقوط نتيجة أعمال الحفر.