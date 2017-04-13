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محافظ البنك المركزي: الإصلاحات نجحت في تحسين مناخ الاقتصاد

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محافظ البنك المركزي: الإصلاحات نجحت في تحسين مناخ الاقتصاد محافظ البنك المركزي: الإصلاحات نجحت في تحسين مناخ الاقتصاد

التحرير

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عُقد اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء كل من الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية.

استعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع، بعض المؤشرات الاقتصادية حول السياسات المالية والنقدية للدولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري نجح في الفترات الاخيرة في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية، التي تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها من بينها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وحجم الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن تراجع الواردات وزيادة الصادرات؛ ما يحقق للدولة وفراً في العملة الأجنبية يمكن إعادة توظيفه في أهداف التنمية، مضيفًا أن هناك عددًا من مشروعات القوانين المنتظر صدورها في المستقبل القريب، وسيكون لها تأثيرا ايجابيا على مناخ الأعمال في وعلى برنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل عام.

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من جانبه، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه والبناء على ما تحقق بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن وزيادة المشروعات التي تهدف الى تطوير مختلف الخدمات المقدمة له، مع توفير المناخ المناسب لزيادة الانتاج وتشجيع الصناعة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما شدد على الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الاساسية بالأسواق بأسعار مناسبة من خلال تدخل الدولة لاستيراد كميات لتلبية احتياجات السوق، ووجه في هذا السياق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

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التحرير

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