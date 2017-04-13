أخبار عاجلة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال يومي شم النسيم وعيد القيامة.. وتوجه تحذيرات ونصائح هامة للمواطنين -
7 معلومات عن "بغدادي" منفذ تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا -
إلغاء الاحتفال بعيد أسيوط القومي تضامنًا مع شهداء الكنيستين -
شــاهـد بالصورة.. متهم في «تفجير الكنيستين» يسلم نفسه.. وأحد أقاربه يفجر مفاجأة -
وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن عن صرف معاشات ذوي الاحتياجات بأثر رجعي عقب مراجعتها -
كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صور| تأمينات مشددة بمحيط الكنائس في «خميس العهد» بالإسكندرية

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهدت كنائس محافظة الإسكندرية إجراءات أمنية مشددة، اليوم الخميس، وسط توافد من الشعب القبطي على الكنائس لأداء صلوات وقداسات خميس العهد، وتم فرض إجراءات تفتيش عالية ووضع بوابات المعادن للكشف عن الأجسام الغريبة والتأكد من هوية المارة والمصلين المتجهين للكنائس.

وتم نشر القوات والأقوال الأمنية ووضع الحواجز الأمنية، وذلك في أعقاب التفجير الكاتدرائية المرقسية الذي وقع الأحد الماضي، وراح ضحيته 17 شهيدًا واُصيب 48 آخرين.

وتوجه اللواء علي أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، بزيارات ميدانية مفاجئة على الخدمات بمنطقة الأديرة بوادي النطرون وكينج مريوط، لمراجعة خطة التأمين ومدى استعداد القوات.

وترأس الآباء والكهنة القداسات والصلوات في الكنائس، في خميس العهد، الذي يحظى بطقوس دينية وكنسية كبرى حيث قام السيد المسيح خلال العشاء بغسل أرجل تلاميذه وعلمهم كيف يخدموا بعضهم بعضًا، كما خدمهم هو وكشف لهم سر "التناول" والذي يعد أحد أسرار الكنيسة السبعة.

شاهد أيضا

وقامت الكنائس برفع البخور وإقامة قداسات الصلاة الإلهية بعد توقف 3 أيام.

 ab44c68999.jpg
a97af5cf63.jpg
8104505da2.jpg

295caf7770.jpg
7494460ce6.jpg

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم

انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم

فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع»

فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع»

شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا»

شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا»

ارتفاع حصة «بوتاجاسكو» في سوق أنابيب البوتاجاز إلى 21%

ارتفاع حصة «بوتاجاسكو» في سوق أنابيب البوتاجاز إلى 21%