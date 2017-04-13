صور| تأمينات مشددة بمحيط الكنائس في «خميس العهد» بالإسكندرية

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شهدت كنائس محافظة الإسكندرية إجراءات أمنية مشددة، اليوم الخميس، وسط توافد من الشعب القبطي على الكنائس لأداء صلوات وقداسات خميس العهد، وتم فرض إجراءات تفتيش عالية ووضع بوابات المعادن للكشف عن الأجسام الغريبة والتأكد من هوية المارة والمصلين المتجهين للكنائس.

وتم نشر القوات والأقوال الأمنية ووضع الحواجز الأمنية، وذلك في أعقاب التفجير الكاتدرائية المرقسية الذي وقع الأحد الماضي، وراح ضحيته 17 شهيدًا واُصيب 48 آخرين.

وتوجه اللواء علي أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، بزيارات ميدانية مفاجئة على الخدمات بمنطقة الأديرة بوادي النطرون وكينج مريوط، لمراجعة خطة التأمين ومدى استعداد القوات.

وترأس الآباء والكهنة القداسات والصلوات في الكنائس، في خميس العهد، الذي يحظى بطقوس دينية وكنسية كبرى حيث قام السيد المسيح خلال العشاء بغسل أرجل تلاميذه وعلمهم كيف يخدموا بعضهم بعضًا، كما خدمهم هو وكشف لهم سر "التناول" والذي يعد أحد أسرار الكنيسة السبعة.

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وقامت الكنائس برفع البخور وإقامة قداسات الصلاة الإلهية بعد توقف 3 أيام.









