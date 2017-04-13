رئيس نادي القضاة يشارك في عزاء رئيس محكمة كفر الشيخ «شهيد كنيسة طنطا»

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يشارك المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، أعضاء مجلس إدارة النادي، قيادات القضاء والنيابة العامة، في عزاء المستشار صموئيل جورج نجيب، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، الذي استشهد في أثناء أداء صلاة الأحد بكنيسة مار جرجس بطنطا في حادث تفجير الكنيسة.

قال المستشار حازم رسمي، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن العزاء يقام بكنيسة أبو النجا بطنطا، وإن النادى تواصل مع أسرة الشهيد للاطمئنان عليهم وتذليل أي عقبات أمامهم.

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وأكد رسمي لـ"التحرير" ضرورة القصاص العادل لشهيد القضاء والوطن، مشددًا على أنه يثق أن مثل هذه الأفعال الدنيئة لن تنال من وحدة أبناء الشعب، ولن تلين معها عزيمة الدولة في حربها ضد الإرهاب.