نقيب محامي الإسكندرية عن حكم حبس «محامي ماهينور»: لازم نلتف حول القيادة

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قال محمود الأمير نقيب محامي شرق محافظة الإسكندرية، تعليقا على حكم محكمة الجنايات بحبس المحامي الحقوقي محمد رمضان 10 سنوات وإلزامه بيته 5 سنوات ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، "إن الظروف التي تمر بها البلاد تُحتِّم على الجميع الالتفاف حول القيادة السياسية وعدم الخروج على شرعيتها".

وأضاف الأمير أن النقابة بالطبع لن تتخلى عن أحد أعضائها، لكنه لن يسمح بالخروج على الشرعية التي تسعى لزعزعة الاستقرار وإحداث بلبلة في المجتمع.

واستنكر الأمير ما فعله رمضان قائلا: "أنا لا أسمح لأحد بأن يخرج على الشرعية أو يعمل حاجة تزعزع استقرار وأمن البلد، وإحنا لازم كلنا نلتف حول القيادة السياسية ونكون معاها، مش نتجه اتجاهات تدمر بلدنا وتخربها، لحد ما نوصل زي الدول اللي فيها حروب أهلية دلوقتي".

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كانت محكمة جنايات الإسكندرية، قد قضت بالحكم غيابيا على محمد رمضان المحامي الحقوقي، بالحبس 10 سنوات وإلزامه منزله 5 سنوات ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات بتهمة التحريض على أعمال العنف، وذلك في القضية رقم 5314 لسنة 2017 جنايات المنتزه أول، والمقيدة برقم 140 كلي نيابات شرق الإسكندرية، منذ عام 2016.

يشار إلى أن رمضان دافع عن عدد من النشطاء السياسيين بالإسكندرية بينهم ماهينور المصري، ومصطفى شعبان، ومصطفى الشيخ، وغيرهم.