فنانون قلبوا الطاولة على سمر يسري.. «حميدة» سبها على الهواء ورد «هيفاء» أحرجها

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انفعل الفنان محمود حميدة على الإعلامية سمر يسري، في أولى حلقات برنامج "أنا وأنا"، الذي يذاع عبر فضائية "أون إي"، قائلًا لها: "انتي مش عارفة بتقولي إيه، وعلى فكرة انتي مابتفهميش".

وجاء ذلك بسبب استفزاز "يسري" له، ومحاولتها استغلال تصريح سابق لحميدة، مع الإعلامية راغدة شهلوب، قال فيه إنه "يكره دناءة نفسه".

وقالت سمر له: "أنت تتصف بالدناءة، وقلت ذلك مسبقًا"، فرفض "حميدة" ذلك الوصف قائلًا لها: "أنا ما قلتش كده ومش من حق حد يقولي كده، أنا قلت نفسي فيها دناءة زي أي نفس، ولكن صفة الدناءة مش عندي إطلاقًا"، لتعرب المذيعة عن استيائها، وترد عليه بحدة قائلة: "لأ على فكرة أنا بفهم كويس".

الفنان محمود حميدة لم يكن الأول، فقد تعرضت سمر لهجوم لفظي من بعض الفنانين أثناء استضافتها لهم، فيما أبدى آخرون استيائهم منها بسبب "تعمدها" إحراج ضيوفها، ونرصد أبرز هذه الوقائع خلال التقرير التالي:

أشرف زكي

استفزت سمر يسري الفنان أشرف زكي، عندما حل ضيفًا عليها في برنامج "ليلة بيضا حمرا سودا"، الذي كان يُعرض على قناة "النهار"، بعدما وجهت له سؤالاً بنبرة ساخرة، قائلةً: "إنت كان ممكن تلبي نداء السيسي بنزول الشعب المصري لمحاربة الارهاب من غير ما تعمل بروباجندا وتقول أنا أجلت العمرة عشان أنزل، اللي بينزل بينزل، إنت نزلت زيك زي أي حد ليه عملت شو إعلامي»، ما جعله يرد عليها قائلُا: "هو إنتي ليه كل أسئلتك سخيفة كده؟".

وفي نفس الحلقة أيضًا استفزته بقولها إنه "ممثل محدود"، وجاء رد زكي: "إنتي فعلا مستفزة".

ناهد السباعي

يعتبر موقفها من المطرب الشعبي أحمد شيبه هو الأبرز، خاصة بعدما عرضته لموقف محرج، عندما أعطته ورقة مكتوب عليها: "اتفرجت على فيلم the Revenant يا شيبة؟"، وطلبت منه أن يقرأ الجملة كاملةً على الهواء، وأصرت على ذلك، وهو الأمر الذي عجز عنه الفنان الشعبي.

وعرضها هذا الموقف للكثير من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثار غضب عدد من الفنانين الذين هاجموها، وكان أبرزهم الفنانة الشابة، ناهد السباعي، التي نشرت فيديو للواقعة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وعلقت عليه بقولها: "أحب أقول للمذيعة ديه هكتبلك جملتين بالفرنساوي و الإسباني واقريهم، عيب عليكي، ده إن دل على شئ يدل علي إحداثك وجهلك".

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هيفاء

أثناء استضافتها في برنامج "ليلة سمر"، حاولت سمر يسري إحراج الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، ووجهت لها سؤالا يخص صورتها على أفيش فيلم "حلاوة روح" قائلة: "الفستان الأحمر اللي ظهرتي بيه على أفيش حلاوة روح، بيرمز لإيه؟.. الفستان الأحمر دايما بيستخدم للإغراء، وجذب انتباه الجمهور"، فردت عليها هيفاء: "هو إنتي لابسة أحمر النهارده علشان تجذبي الجمهور؟"، وعندها صمتت المذيعة لشعورها بالإحراج فيما يبدو.

داليا مصطفى

هاجمتها أيضًا الفنانة داليا مصطفى، وأبدت عدم إعجابها ببرنامجها الرمضاني "ليلة"، الذي كان يعرض على قناة النهار، ووصفتها بأنها "مذيعة فاشلة"، عبر منشور لها على موقع "فيسبوك"، قائلة: "المذيعة بتاعة برنامج (ليلة) يا ربي بشعة مذيعة فاشلة".

علا غانم

أحرجت سمر أيضًا الفنانة علا غانم، خلال استضافتها ببرنامج "الليلة مع سمر"، عندما قامت بعرض صورة لابنتها الكبرى كاميليا، وطلبت منها أن تعلق عليها، وهو الأمر الذي استفز علا، وردت بأن الرجل الذي ظهر مع ابنتها في الصورة وقامت بتقبيله هو والدها، مؤكدةً أنها راضية تماماً عن هذه الصورة، لأنها لن تترك ابنتها "تلبس الجلابية" على الشاطئ، على حد قولها.