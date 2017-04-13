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المقاصة عن تأجيل مباراة الزمالك: جاهزون للمواجهة في أي زمان ومكان

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المقاصة عن تأجيل مباراة الزمالك: جاهزون للمواجهة في أي زمان ومكان المقاصة عن تأجيل مباراة الزمالك: جاهزون للمواجهة في أي زمان ومكان

التحرير

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قال وليد هويدي، مدير الكرة بفريق للمقاصة، إن اتحاد الكرة لم يرسل أي خطاب مفاده تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة، المقرر لها يوم الأحد الموافق 16 أبريل.

وقال هويدي، في تصريحات صحفية، "مستعدون لمواجهة الفريق الأبيض في أي زمان ومكان، لأننا في قمة التركيز والجاهزية لهذه المباراة، ولن نتأثر أبدًا بمحاولات العبث بالمباراة أو تأجيلها إلى أي وقت"، مضيفًا: "سننتظر وإذا تقرر التأجيل سنعرض الأمر على مجلس الإدارة لدراسة أبعاد التأجيل، وهل  لأسباب مقنعة أم لمجرد عدم رغبة المنافس في خوض المباراة في وقتها".

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وتابع: "المقاصة لم يعد فريقًا عاديًا، نحن الأن المنافس المباشر للأهلي على لقب الدوري، ويجب أن تسود الشفافية والمصداقية في أي قرارات تخص هذه المنافسة، وتوافر مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لها".

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التحرير

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