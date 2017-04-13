18 أبريل .. وزير الآثار يعلن عن اكتشاف أثري ويزيح الستار عن "رمسيس الثاني" بالأقصر

الأقصر - محمد محروس :

يزيح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الثلاثاء القادم الموافق 18 أبريل، الستار عن تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبد الأقصر، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه من قِبل فريق المرممين والأثريين المصريين العاملين في الأقصر، وذلك بحضور محمد بدر محافظ الإقليم، وحلمي النمنم وزير الثقافة، وعدد من السفراء الأجانب وقيادات الوزارة.

ومن المقرر أن يعلن الوزير خلال زيارته للأقصر، والتي تتزامن مع يوم التراث العالمي، عن اكتشاف مقبرة أثرية وتمثال، كما يفتتح معرض الصور بالكرنك، ويزور متحف الأقصر.

ويأتي إزاحة الستار عن تمثال الملك رمسيس الثاني بعد نجاح فريق المرممين المصربين في ترميم أكبر وأضخم تمثال أمام الصرح الأول للملك رمسيس بمعبد الأقصر.