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وفد من «القومي لحقوق الإنسان» يزور معهد الأورام

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وفد من «القومي لحقوق الإنسان» يزور معهد الأورام وفد من «القومي لحقوق الإنسان» يزور معهد الأورام

التحرير

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زار وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور صلاح سلام عضو المجلس، وعدد من باحثي الأمانة العامة، المعهد القومي للأورام؛ في إطار دور المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، ووفقا لخطة عمله في زيارات المستشفيات ودور التأهيل والرعاية الصحية ودور الأيتام ورعاية المعاقين بمختلف محافظات الجمهورية.

والتقى وفد المجلس، مدير عام المعهد، الذي أثنى على الزيارة والدور الميداني للمجلس في تعظيم الدور الحقوقي للجهات الحكومية، وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية في القطاع الصحي، باعتبار أن الحقوق الصحية جزءً لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

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وشرح مدير المعهد بشرح الدور الذي يقوم به المعهد، ومحاولته لفتح آفاق جديدة في كافة المحافظات؛ لتخفيف الضغط على المركز الرئيسي بالقاهرة وتخفيف المعاناة عن المريض.

وقدم وفد المجلس الشكر للقائمين على هذه المنظومة الطبية التي تعمل على تخفيف الآم المرضى بالمجان.

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التحرير

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