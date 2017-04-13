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الخارجية المصرية تبحث التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني

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الخارجية المصرية تبحث التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني الخارجية المصرية تبحث التعاون مع الحزب الشيوعي الصيني

التحرير

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استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس،  سون تشانلان، العضوة البارزة بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في جميع المجالات، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالترحيب بالمسئولة الصينية البارزة والإشادة بالتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، وصولًا إلى ارتقائها لمستوى "الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، الأمر الذي عكسه مستوى التنسيق والتعاون وكثافة الزيارات المتبادلة على كافة المستويات بين الجانبين، مؤكدا أن حكومةًً وشعبًا تنظر بثقة وتقدير بالغين للدور الصيني الحالي فى دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في مصر.

وأشار أبو زيد، إلى أن الوزير شكري أكد حرص مصر على استمرار علاقاتها الإستراتيجية مع أصدقائها خاصة الصين، مع الحفاظ على سياسة خارجية متوازنة ومستدامة تُحقق المصالح المصرية وتتسق مع ثوابت ومبادئ الدولة المصرية، مثمنا مواقف الصين الواضحة والمرتكزة على المبادئ ودعم القضايا العربية في المحافل الدولية، ومنوها إلى أن الصين تعد شريكا تجاريا رئيسيا لمصر، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2016 نحو 10.985 مليار دولار، مؤكدا على تطلع مصر لزيادة صادراتها إلىى الصين وزيادة الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر، بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية والتعاون القائم في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي حفز المصرية لتوقيع اتفاقية تبادل العملات لتمويل التجارة بين البلدين بالعملة المحلية.

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وأوضح متحدث الخارجية، أن شكرى استعرض خبرات مصر المتميزة فى مجال تطوير وتجديد الخطاب الديني ومكافحة الفكر المتطرف والإرهاب ، وجهود الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في هذا الصددز

من جهتها، أعربت المسئولة الصينية عن تقدير بلادها للعلاقات الثنائية التاريخية مع مصر، واهتمام بكين بدعم  مصر، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدينن من خلال زيادة الاستثمارات الصينية في مصر وتعزيز التبادل التجاري، فضلا عن تطلع الصين للمزيد من التنسيق بين الجانبين في المحافل الدولية.

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التحرير

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