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استئناف حركة القطارات بسوهاج بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية

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استئناف حركة القطارات بسوهاج بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية استئناف حركة القطارات بسوهاج بعد توقفها لسوء الأحوال الجوية

مصراوي Masrawy

حركة القطارات

سوهاج – عمار عبد الواحد:

عادت من جديد حركة القطارات بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، إلى طبيعتها بعد توقف 12 قطارًا على الخطين الطالع والنازل بعدد من مراكز المحافظة؛ نظرًا لسقوط أشجار ونخيل على شريط السكك الحديدية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بتوقف حركة سير القطارات بنطاق المحافظة بخطي الطالع والنازل؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، وما تشهده البلاد من رياح وعواصف، ما أدى لسقوط بعض الأشجار والنخيل علي شريط السكة الحديد فـي عدة أماكن متفرقة بدوائر مراكز "سوهاج، جزيرة شندويل، المراغة، طهطا".

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