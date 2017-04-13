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السيسي يوجه القوات المسلحة بترميم كنيستي طنطا والإسكندرية

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السيسي يوجه القوات المسلحة بترميم كنيستي طنطا والإسكندرية السيسي يوجه القوات المسلحة بترميم كنيستي طنطا والإسكندرية

مصراوي Masrawy

الفريق أول صدقي صبحي

كتب- مصطفى المنشاوي

صدق الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تولي القوات المسلحة ترميم كنيستي مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية كى تفتح أبوابها أمام المصلين في أسرع وقت ممكن، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان وزير الدفاع زار عدد من المصابين جراء العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الكنيستين، حيث يخضعون حالياً لتلقي العلاج بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة، وتابع القائد العام الحالة الصحية للمصابين وأوصى بتوفير أقصى درجات الرعاية لهم.

وقال صبحي- بحسب بيان للقوات المسلحة، اليوم الخميس- إن "الإرهاب الغادر لن يفرق وحدة المصريين، وأنه يزيد من تماسك وترابط كافة أطياف الشعب".

وكان تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيسة مارجرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، تسببا في استشهاد 45 مواطنًا وإصابة أكثر من مائة. في الوقت الذي تبنى فيه تنظيم "داعش" الإرهابي الحادثين.

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