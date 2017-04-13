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سول: لم يتم رصد أي تحركات عسكرية غير عادية في كوريا الشمالية

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سول: لم يتم رصد أي تحركات عسكرية غير عادية في كوريا الشمالية سول: لم يتم رصد أي تحركات عسكرية غير عادية في كوريا الشمالية

مصراوي Masrawy

الجيش الكوري الجنوبي

سول – (أ ش أ):

قالت هيئة الأركان المشتركة في ، إنه لم يتم رصد أي تحركات عسكرية غير عادية في كوريا الشمالية، رغم تحذير بيونج يانج من وقوع "حدث كبير".

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الأركان الكورية الجنوبية روه جيه تشون -خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الدفاع اليوم الخميس- أن ذلك جاء ردًا على إبلاغ كوريا الشمالية الصحفيين والمراسلين الأجانب لديها بالاستعداد لرؤية "حدث كبير".

وحول إمكانية القيام بمناورات مشتركة للجيش الكوري الجنوبي مع حاملة الطائرات الأمريكية كارل فينسون، قال روه إنه لم يتم تأكيد مثل هذه الخطة.

كانت صحيفة (أساهي شيمبون) اليابانية قد نشرت أمس الأربعاء تقريرًا يفيد بأن طوكيو وواشنطن ترتبان لتدريبات مشتركة بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية وحاملة الطائرات الأمريكية التي تنتظر في المياه القريبة من شبه الجزيرة الكورية.

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