حاول رشوته بـ"20 جنيهًا".. فحرر الموظف ضده محضرًا بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

حرر موظف بإدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الخميس، مذكرة للعميد أشرف الجرف، مدير الإدارة، بمحاولة موظف بقطاع التعليم بمركز باريس رشوته بمبلغ 20 جنيهًا؛ لإنهاء إجراءات تراخيص سيارة أجرة خاصة به.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من المقدم عمرو أحمد صالح، رئيس مباحث المرور، بتحرير مذكرة من موظف مدني بالإدارة، بتعرضه لمحاولة رشوة من موظف بإدارة تعليم مركز باريس يدعي "م" 47 سنة، ومقيم بقرية جدة التابعة لمركز باريس من خلال تقديم المبلغ السالف ذكره، برفقة أوراق تجديد تراخيص خاصة بسيارة أجرة.

جرى التحفظ على المبلغ المالي والأوراق الخاصة بالتراخيص، وحُرر بالواقعة المحضر رقم 1966 جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.