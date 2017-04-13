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ثلاثي مصري في نصف نهائي «الجونة للإسكواش»

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ثلاثي مصري في نصف نهائي «الجونة للإسكواش» ثلاثي مصري في نصف نهائي «الجونة للإسكواش»

التحرير

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استطاعت لاعبتا نادي وادي دجلة ومنتخب للإسكواش، رنيم الوليلى المصنفة الرابعة عالميا، ونوران جوهر المصنفة الخامسة على العالم، التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة العالم للإسكواش للسيدات، المُقامة بالجونة.

تغلبت رنيم الوليلي على الإنجليزية لورا ماسارو، المصنفة الثانية عالميا، بثلاثة أشواط لشوط واحد، فيما تأهلت نوران جوهر إلى نفس الدور بفوزها على الماليزية نيكول ديفيد في مباراة لم تستغرق أكثر من 46 دقيقة، لتواجه المصنفة الأولى عالميا نور الشربيني، فيما تلتقي رنيم الوليلى مع المصنفة الثالثة عالميا الفرنسية كاميل سيرم.

وأشاد حسن المستكاوي، رئيس نادي وادي دجلة، بالمستوى الرائع الذي ظهرت به لاعبتا النادي، متمنيا بلوغهما الدور النهائي حتى تكون البطولة مصرية خالصة.

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وأكد "المستكاوي"، أن وادي دجلة حريص على الحفاظ على المكانة العالمية المرموقة التي وصل إليها في مجال لعبة الإسكواش من خلال توفير كافة سبل النجاح والتفوق لأبطال النادي محليا ودوليا.

تقام مباريات الدور النهائي للبطولة، غدا الجمعة، وتبلغ مجموع جوائزهما 315 ألف دولار، بواقع 165 ألف دولار لبطولة السيدات، و150 ألف دولار للرجال.

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