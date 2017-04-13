حوار| زينب سالم: «الإخصاء» عقوبة المتحرش في حالة «العودة»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

في الوقت الذي تقدمت فيه النائبة سوزي ناشد، بمشروع قانون لتغليظ العقوبات على المتحرشين، ونال موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، طالبت زينب سالم، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبو كبير بالشرقية، بتغليظ عقوبة المتحرشين عن طريق إخصائهم.

النائبة قالت إن ظاهرة التحرش انتشرت بكثرة، مستشهدة بواقعة "فتاة الزقازيق"، مؤكدة أنها ستعمل على إضافة فقرة جديدة بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين.

وأجرت "التحرير" حوارًا مع النائبة زينب سالم؛ للوقوف على أبرز ملامح مشروع القانون، وإلى نص الحوار...

- ما هي الدوافع لاقتراح مشروع قانون بتغليظ العقوبات على المتحرشين؟

أتابع ظاهرة التحرش منذ عدة سنوات، فهو في تزايد، وهو شئ غير أدمي؛ بسبب عدم الاهتمام بالمجتمع وثقافة الشاب الناشئ أو الرجل البالغ.

- لماذ القانون الآن؟

نسعى للرقي بالمرأة وتأمينها في المجتمع، خاصة أن ظاهرة التحرش تتزايد، ما يعد إهدارا لأدمية الإناث، وتعطي صورة ذهنية سلبية عن مصر، فنحن في أمس حاجة للقانون، خاصة مع اتجاه المسؤولين إلى تركيب كاميرات مراقبة بالشوارع والميادين فيسكون الأمر سهلًا.

- هل يتضمن مشروع القانون ضوابط خاصة بالمرأة؟

لا أحب أن أسمع جزئية أن المراة تبتزل في ملابسها، الحرية لا تتجزأ، علينا أن نضمن لها حريتها وأمانها وعدم التحرش بها، ولا نريد أن نحدد ذلك في اللبس أو الحركة وغيره، بيد أن المرأة حتى إذا تحرشت بالرجل ما الضرر من ذلك؟!.

"إحنا مش في غابة"، أنا بشوف أمهات وأباء لما بيسمعوا ابنهم إنه عاكس بنت بيفرحوا ولا يلوموا ابنهم أو حتى توجيهه بأن هذا خطأ.

شاهد أيضا

أنا كنت في بلد فقيرة خارج مصر من فترة، ورأيت فتيات يرتدين ملابس قصيرة يفترشن الأرض، ولا أحد ينظر إليهم ولا يتعرض لهم، ده راجع إلى الثقافة والفكر.

عندنا ثغرات في المجتمع وميول غير أخلاقية، أتمنى أن يكون هناك شئ رادع، يعني مرضاش أروح السوبر ماركت وواحد يحط إيده عليا أو على بنت ويتحرش بيها.

ومن وجهة نظري، مشروع القانون اختبار جاد للمجتمع والنواب، وسنرى هل المجتمع مع المرأة في تأمين حريتها والحفاظ عليها أم لا؟.

- ما هي أبرز ملامح مشروع القانون؟

لم أشرع في صياة مواده حتى الآن، وأنتظر رد فعل المنظمات الحقوقية والإعلام والمجتمع، خاصة أن الفكرة جاءت عقب واقعة التحرش الجماعي بفتاة بمدينة الزقازيق.

- عقوبة الإخصاء شديدة.. هل سيكون هناك ضوابط لتنفيذها؟

ستكون في حالة "العود الثانية"، وذلك عندما يقترف الشخص جرم يحصل على عقوبة غرامة أو الحبس مثلًا، ولكن حال اتركابه ثانية، يحصل على عقوبة الإخصاء، وأعتقد أن العقوبة ستجعل "المتحرش" هيفكر ألف مرة قبل ما يرتكب تافعل ده.



كنت في بلد أوربية وتقابلت مع مُدرسة عملت في مصر لمدة 6 سنوات وسافرت لبدلها، وسألتها لماذا لم تعودي إلى مصر مرة أخرى؟، فأكدت لي أنها قررت عدم العودة بعدما تعرضت لواقعة تحرش في القاهرة؟

- تردد أن نجل شقيقتك ضُبط في حالة تحرش؟

الموضوع "ملفق" من قسم مدينة نصر، ونجل شقيقتي هو ابني، وأعلم أنه لم يفعل شئ، ومن حسن القدر أني صاحبة مشروع القانون، فلو كان نجل شقيقتي هكذا لما طرحته، لكن أنا أم لثلاث بنات، لا أريد أن أن يتحرش بهن أحد.