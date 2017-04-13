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الإسماعيلي يتعاقد مع حارس الأهلي السابق

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الإسماعيلي يتعاقد مع حارس الأهلي السابق الإسماعيلي يتعاقد مع حارس الأهلي السابق

التحرير

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نجح مسؤولو النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، في التعاقد مع محمد فوزي، حارس مرمى فريق غزل المحلة، لمدة 5 مواسم.

وكان المدير الفني للفريق فرانز شتراكا، وسعفان الصغير، مدرب حراس المرمى، قد أشادا بمستوى الحارس خلال مباريات فريقه بدوري الدرجة الثانية هذا الموسم،.

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ومن المقرر أن ينضم الحارس لتدريبات الدراويش الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من مباريات فريقه.

يُشار إلى أن "فوزي" من ناشئين النادي الأهلي، وخاض تجربة احتراف بنادي بني ياس الإماراتي لمدة موسمين، ثم عاد إلى القلعة الحمراء، قبل الاستغناء عنه دون مقابل، حيث انضم لمنتخب الشباب أكثر من مرة.

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التحرير

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