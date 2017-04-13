«برزنتيشن» تحصل على حقوق رعاية الإسماعيلي لمدة 4 مواسم

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أعلن نادي الإسماعيلي حصول شركة برزنتيشن سبورت على حقوق رعاية النادي لمدة 4 مواسم تبدأ من موسم 2017 / 2018، وتنتهى فى موسم 2020 / 2021، مقابل 100 مليون جنيه، بالإضافة لبعض الخدمات الأخرى.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي فإن برزنتيشن أعلنت عقب حصولها على حقوق الرعاية أن النادي يسير في الطريق، وهو الأمر الذى جعلها تتقدم بعرض كبير يساوى 55 أضعاف العرض المقدم سابقا، خلال مدة التعاقد الماضية.

هذا وقد اجتمعت ظهر اليوم لجنتى فتح المظاريف والبت بحضور ممثل الجهة الإدارية وممثلى شركتى برزنتيشن وسوبر سبورت بينما لم يحضر وفد شركة ميديا ماب التى قامت بشراء كراسة الشروط ولكنها لم تتقدم بالمظروف المالى أو الفنى.