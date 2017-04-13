الأهلي: إلغاء نتيجة مباراة السكندري بسبب إنذارات فتحي !؟ «هراء وسخافة»

التحرير

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أعرب سعيد أحمد، المدير الإداري للفريق الأول بالنادي بالأهلي عن استياء وغضب القلعة الحمراء من تداول أنباء كاذبة حول احتمالية تعرض الأحمر إلى عقوبات بإلغاء نتيجة مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة واحتساب نقاطها لصالح فريق سيد البلد بحجة أن الاهلي ارتكب مخالفة إدارية باشراك احمد فتحي الحاصل على ثلاثة إنذارات.

وقال سعيد احمد في تصريحات لـ«التحرير» « لا اعرف من أين تأتي هذه المعلومات المغلوطة والتي تثير السخرية ضد من يروجها».

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و أضاف «هل نحن كإداريين في النادي الأهلي سذج لهذه الدرجة، وبمراجعة إنذارات أحمد فتحي لم يحصل إلا على كارت أصفر واحد»، موضحاً «مثل تلك الأحاديث ما هي إلا هراء وسخافة لا مثيل لها».