ترامب: إذا لم تتعامل الصين مع كوريا الشمالية سنتخذ الإجراءات اللازمة

مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة في التعامل مع كوريا الشمالية، إذا لم تتعامل معها الصين.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه واثق في أن الصين ستقوم بما يلزم بما يخص كوريا الشمالية.

وعن العلاقات الأمريكية الروسية، والتي شهدت توترا بعد الضربة الأمريكية الصاروخية لقاعدة خان شيخون العسكرية، كتب الرئيس الأمريكي "الأوضاع ستتحسن بين أمريكا وروسيا".

وأضاف : "في اللحظة المناسبة، سيعود الجميع إلى صوابه، وسيتحقق السلام الدائم".

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون على مناورة نفذتها قوة من الوحدات الخاصة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الخميس، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونج يانج.

وكان المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادي، ديف بنهام، أكد أن حاملة طائرات أمريكية تسير نحو شبه الجزيرة الكورية لمواجهة التهديد النووي الذي تُمثّله كوريا الشماليّة، الأحد الماضي.

وتسبب ذلك في زيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية هذا الأسبوع وسط قلق من أن تجري كوريا الشمالية قريبا سادس تجاربها النووية أو تطلق المزيد من الصواريخ في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.