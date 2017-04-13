أخبار عاجلة

كيف تعرف أن بطاقة التموين تحتاج تحديث لتجنب الإيقاف -
سائق يعتدي جنسيًا على شقيقته بالخصوص -
سكاي نيوز: ''الغواصات النووية'' المفقودة لكوريا الشمالية تثير الهلع -
عروس تُحطم رأس زوجها بعد أسبوع من الزفاف.. والسبب -
وزير الدفاع السوداني: نتعرض لـ''استفزازات'' من الجيش المصري في حلايب -
انتحار حمدي أحمد وتعذيب أم كلثوم.. شائعات طاردت الفنانين في قبورهم -
الداخلية: نصف مليون جنيه لمن يرشد عن هؤلاء -
أمريكا تقصف داعش في أفغانستان بأكبر قنبلة غير نووية في التاريخ -
فيديو| تامر أمين: «لازم نهدد الإرهابي بأهله وأولاده عشان يرتدع» -
شاب يكشف مفاجآت جديدة في تفجير «كنيسة طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ترامب: إذا لم تتعامل الصين مع كوريا الشمالية سنتخذ الإجراءات اللازمة

Google+ Print
ترامب: إذا لم تتعامل الصين مع كوريا الشمالية سنتخذ الإجراءات اللازمة ترامب: إذا لم تتعامل الصين مع كوريا الشمالية سنتخذ الإجراءات اللازمة

مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد إن واشنطن ستتخذ الإجراءات اللازمة في التعامل مع كوريا الشمالية، إذا لم تتعامل معها الصين.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إنه واثق في أن الصين ستقوم بما يلزم بما يخص كوريا الشمالية.

وعن العلاقات الأمريكية الروسية، والتي شهدت توترا بعد الضربة الأمريكية الصاروخية لقاعدة خان شيخون العسكرية، كتب الرئيس الأمريكي "الأوضاع ستتحسن بين أمريكا وروسيا".
وأضاف : "في اللحظة المناسبة، سيعود الجميع إلى صوابه، وسيتحقق السلام الدائم".

وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون على مناورة نفذتها قوة من الوحدات الخاصة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الخميس، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبيونج يانج.

وكان المتحدث باسم القيادة الأمريكية في المحيط الهادي، ديف بنهام، أكد أن حاملة طائرات أمريكية تسير نحو شبه الجزيرة الكورية لمواجهة التهديد النووي الذي تُمثّله كوريا الشماليّة، الأحد الماضي.

وتسبب ذلك في زيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية هذا الأسبوع وسط قلق من أن تجري كوريا الشمالية قريبا سادس تجاربها النووية أو تطلق المزيد من الصواريخ في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إذا لم تتعامل الصين مع كوريا الشمالية سنتخذ الإجراءات اللازمة

ترامب: إذا لم تتعامل الصين مع كوريا الشمالية سنتخذ الإجراءات اللازمة

الأخبار - ترامب : حان الوقت لإنهاء الحرب "الوحشية" فى سوريا

الأخبار - ترامب : حان الوقت لإنهاء الحرب "الوحشية" فى سوريا

ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"