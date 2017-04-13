"تنظيم الإعلام" يبحث تشكيل اللجان وتنسيق الأعمال في أولى لقاءاته

كتبت - هاجر حسني:

تصوير - أحمد طرانه:

قال مكرم محمد أحمد - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أجرى نقاشات في حدود اختصاصاته فيما يخص التماس بين هيئتي الإعلام والصحافة، كما ناقش أهم اللجان التي من المرجح تشكيلها لتنسيق أعمال المجلس.

وأضاف "مكرم" - في تصريحات صحفية، على هامش اللقاء الأول للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الخميس - "تحدثنا عن اللجان الدائمة للمجلس، والتي ستضمن لجنة تنظيمية ولجنة قانونية ولجنة للشكاوى التي ترصد الملاحظات على الإعلام، ومازلنا نستكشف آفاق مهمتنا".

وتابع "مكرم": "مهام المجلس مشتركة بين الهيئات الثلاثة الصادر بشأنها قرارات جمهورية، والمعنية بالصحافة والإعلام، ونتناقش حالياً في كيفية تأديتها"، متابعًا:" إحنا مشغولين بمشكلات كثيرة تتعلق بالعمل، وسوف نفي بالمدة التي حددها البرلمان للمجلس، وهي ٣٠ يوم".

وعن مقر المجلس، قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس يحل محل وزارة الإعلام، مضيفًا:"نتمنى أن يكون الاجتماع المقبل في مقر الوزارة القديم".