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بالصور.. النظارة "العاكسة" هي موضتك لهذا الربيع

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مصراوي Masrawy

بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (1)بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (1)

بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (2)بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (2)

بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (3)بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (3)

بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (4)بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (4)

بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (5)بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (5)

بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (6)بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (6)

بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (7)بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (7)

بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (8)بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (8)

بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (9)بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع (9)

بالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيعبالصور.. النظارة العاكسة هي موضتك لهذا الربيع

كتبت - هاجر حاتم:

موضة النظارات العاكسة لاتنتهي، فيفضلها الكثيرون، ويتفنن صناع الموضة، بعمل أفضل الأشكال كل عام، كما تناسب أكثر هذه النظارة أوات الصيف والربيع، وهذا لأنها تعكس شكل الأزهار والسماء الزرقاء فيها، مما تمنح مرتديها شكلًا جذابًا. لهذا نستعرض لك مجموعة من النظارات الجذابة التي ارتدينها "الف شونيستات" حول العالم.

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