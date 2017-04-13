ضبط تشكيل عصابي لارتكابه 14 واقعة سرقة بالإكراه في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، بعد ارتكابهم 14 واقعه سرقة هواتف محمولة من السيدات.

تلقى اللواء أمين الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا بتعدد بلاغات سرقة الهواتف المحمولة عن طريق الخطف بدائرة قسم ثان المنصورة.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم ثان، بقيادة المقدم محمد السعيد، مفتش مباحث قسم ثان، والرائد محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثان المنصورة، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع "محمد.ح.ع.ح"، 17سنة، عاطل ومقيم منطقة جديلة سابق اتهامه في قضية شروع في سرقة، و"عمر. أ. ش"، 15سنة، طالب ومقيم بمنطقة توريل، سابق اتهامه في قضية ضرب، و"محمد.خ.إ"، 22 سنة، سائق، سابق اتهامه في قضية مقاومة سلطات.

وتمكن ضباط فريق البحث من ضبط الأول والثاني، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب وقائع سرقة 14هاتفا من المواطنين حال سيرهم بالطريق العام، باستخدام دراجة نارية.

بإرشادهما، تم ضبط المسروقات والتحفظ عليها على ذمة تصرفات النيابة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.