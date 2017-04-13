السلطات الروسية: توقيف طالب بكلية العلوم الجوية العسكرية بتهمة الإرهاب

موسكو – (أ ش أ):

أكدت لجنة التحقيق الروسية، الخميس، توقيف فاديم أوسيبوف الطالب المجند في كلية العلوم الجوية الفضائية العسكرية في بطرسبرج بتهمة الضلوع في نشاط إرهابي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن يكاتيرينا سافتشينكو المتحدثة باسم محكمة حامية بطرسبورج العسكرية، قولها "إن التحقيق مستمر مع الموقوف، وأنه سيظل قيد الحبس على ذمة التحقيق حتى يونيو المقبل قبل بت القضاء بتهمته".

وأشارت المتحدثة إلى عدم علم المسئولين في الأكاديمية التابع لها أوسيبوف علمهم باعتقال هذا الطالب المجند أو بملابسات توقيفه.

وسبق لأجهزة الأمن الروسية أن اعتقلت في 6 أبريل الجاري في سان بطرسبورج 6 مشبوهين من جمهوريات آسيا الوسطى بالتخطيط لعمل إرهابي في روسيا، وأوقفت أجنبيين آخرين في العاصمة موسكو بنفس التهمة.