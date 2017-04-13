حبس المتهم بقتل زوجته وحماه 4 أيام بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي:

قررت نيابة مركز سمالوط، تحت إشراف المستشار أسامة عبدالمنعم، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، حبس عامل، قتل زوجته وحماه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطاراً بذبح عامل لزوجته ووالدها، داخل منزل الأخير بشرق الترعة بمدينة سمالوط .

تبين من تحريات البحث الجنائي الأولية، تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، قيام "ه. ي"، 40 سنة، عامل، مقيم ببندر سمالوط، بطعن زوجته "ن. ن"، 35 سنة، وحماه "ن. ف"، 58 سنة، مزارع.

وبانتقال أجهزة الأمن وسؤال المتهم، قرر أنه شاهد زوجته ووالدها، في وضع مخل، بينما أشارت التحريات المبدئية، إلى أن القتيلين كان يرتديان كامل ملابسهما، وأن هناك خلافات بين المتهم وزوجته وحماه، وأنه توجه إلى منزل حماه، لإعادة زوجته للمنزل، وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.