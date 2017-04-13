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غلق 206 منشآت سياحية وإعدام 3 أطنان أغذية فاسدة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

إعدام أغذية فاسدة (1)إعدام أغذية فاسدة (1)

إعدام أغذية فاسدة (2)إعدام أغذية فاسدة (2)

إعدام أغذية فاسدة (3)إعدام أغذية فاسدة (3)

إعدام أغذية فاسدة (4)إعدام أغذية فاسدة (4)

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، غلق 206 منشآت سياحية بالمنصورة، تعمل دون ترخيص، وإعدام 2746 كيلو أغذية 337 وعصائر ومشروبات متنوعة، لمخالفة المواصفات الصحية.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه تم سحب 521 عينة أغذية متنوعة، وتحرير  176محضرا، في إطار تكثيف الحملات الميدانية، لمراقبة الأسواق والمنشآت استعدادا لموسم شم النسيم وأعياد الربيع.

جاءت تصريحات المحافظ عقب استعراضه للتقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، اليوم الخميس، للجهود التي قامت  بها إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، والتي تضمنت المرور على  494 من المنشآت الغذائية، شملت محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة ومنافذ بيع المخبوزات والمطاعم ومختلف منافذ البيع خلال أسبوع واحد.

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