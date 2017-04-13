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فتح باب استخراج بدل الفاقد والتالف من بطاقات التموين خلال 15 يوما

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فتح باب استخراج بدل الفاقد والتالف من بطاقات التموين خلال 15 يوما فتح باب استخراج بدل الفاقد والتالف من بطاقات التموين خلال 15 يوما

التحرير

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أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير و التجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا - بإجراء عمليات الفصل الاجتماعي، واستخراج بدل التالف والفاقد من بطاقات التموين الذكية للمستفيدين من الدعم بما لايؤثر على عدد الأفراد المقيدين وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفى المستندات لمكتب التموين.

طالب المصيلحي، مديري مديريات وإدارات ومكاتب التموين على مستوى الجمهورية، بالاعتذار للمواطنين عن عدم انضباط منظومة استخراج بطاقات الفصل الاجتماعي وبدل الفاقد والتالف التي شابها الكثير من القصور، مؤكدًا أنه تلقى شكاوى من مواطنين استمرت معاناتهم لمدد تتراوح بين 6 شهور وعام دون أن يتمكنوا من الحصول على الخدمة، ما وصفه بالأمر غير المقبول.

شدد المصيلحي - على حق المواطن فى الحصول على الدعم بشكل لائق يحفظ كرامته، مكلفًا مديري المديريات بالبت الفوري في الشكاوى التي تصل إليهم؛ حال ثبوت وقوع مخالفات لهذا القرار من قبل مكاتب التموين.

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وحدد التوجيه الوزاري، خطوات تقديم الخدمة للمواطن على أن تبدأ بتقديم  الطلب لمكتب التموين التابع له، مستوفيًا المستندات المطلوبة التي يحتاجها بالنسبة للبطاقات التموينية على أن يراجع المكتب الطلبات، ثم يقوم  بإعداد كشوف مؤيدة بـ"سي دي" تتضمن بيانات المواطنين الراغبين في خدمات البطاقات، موضحُا بها الرقم القومي ورقم بطاقة التموين الذكية ونوع الخدمة المطلوبة، وتتولى مديرية التموين، إرسال كامل الكشوف أسبوعيًا لقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى تبذل فيه جميع أجهزة الدولة جهودًا لضبط قاعدة بيانات المستفيدين من دعم الخبز والبطاقات التموينية، بعدما تم فتح الباب لتحديث بيانات 19 مليون مواطن خلال الفترة من أول أبريل وحتى 30 يونيو، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ووقف القصور الذي شاب قاعدة البيانات الحالية.

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التحرير

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