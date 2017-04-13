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حماد: أغلقنا ملف «السوبر».. والتركيز حاليًا على «كأس الكؤوس»

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حماد: أغلقنا ملف «السوبر».. والتركيز حاليًا على «كأس الكؤوس» حماد: أغلقنا ملف «السوبر».. والتركيز حاليًا على «كأس الكؤوس»

التحرير

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قال عاصم حماد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد، قال إن الفريق أغلق صفحة مباراة السوبر وبدأ التركيز في مباريات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية.

وأوضح حماد للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن اللاعبين لديهم من الخبرات ما يكفي للفصل بين أكثر من بطولة، وان الفوز بلقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية يأتي على رأس أولويات الجهاز الفني، خاصة أن ذلك يضمن للفريق المشاركة في نسخة الموسم المقبل من كأس السوبر، وبالتالي امتلاك فرصة جديدة للتأهل إلى كأس العالم للأندية بغض النظر عن الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري.

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وكان الأهلي نجح مساء أمس، فى الفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الزمالك والصعود إلى كأس العالم للأندية والتى ستقام فى قطر.
 

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التحرير

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