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الأهلي يشارك العالم في بطولة كرة القدم من أجل السلام

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الأهلي يشارك العالم في بطولة كرة القدم من أجل السلام الأهلي يشارك العالم في بطولة كرة القدم من أجل السلام

التحرير

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تلقى النادي الأهلي دعوة من شركة «جاز بروم» الروسية للمشاركة في بطولة كرة القدم من أجل الصداقة، التي تستضيفها مدينة سانت بطرسبورج في شهر يونيو المقبل.

وتعد الشركة الروسية أحد الشركاء الرسميين للفيفا، واللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم العام المقبل في روسيا.

وقد قررت الشركة استغلال المونديال الروسي العام المقبل وبطولة كأس القارات التي تقام في روسيا هذا العام لتطوير بطولتها الودية الدولية «كرة القدم من أجل الصداقة»، بحيث تضم بطولة هذا العام ناشئين من أربع وستين دولة.

وقد وقع اختيار عملاق الغاز الروسي، بالتعاون والتنسيق مع الفيفا على النادي الأهلي؛ لتمثيل الكرة المصرية ليرسل الأهلي أحد الناشئين للمشاركة في هذه البطولة.

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ولم يتردد الأهلي في قبول هذه الدعوة، بل لم يكتفِ بمجرد مشاركة أحد الناشئين في هذه البطولة الدولية بروسيا، وإنما رحب الأهلي أيضا بالمشاركة في أي جهود وخطوات مقبلة مع الفيفا واللجنة المنظمة للمونديال الروسي؛ للقيام بكل الأدوار المطلوبة في عالمنا من كرة القدم؛ لتأكيد وتجسيد كل معاني وقيم الصداقة والحوار والسلام.

وطلب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، من قطاع الناشئين بالنادي ترشيح خمسة أسماء تمهيدًا لاختيار ناشئ واحد يسافر لتمثيل النادي الأهلي ومصر في هذا اللقاء الدولي الكبير.

وتدرك إدارة الأهلي أن المسألة أكبر من مجرد ناشئ يسافر لأداء عدة مباريات هناك، وإنما سيصبح سفيرًا أمام العالم، سواء للكرة المصرية أو لـ «الفانلة الحمراء» بكل مكانتها وتاريخها ومبادئها.

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التحرير

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