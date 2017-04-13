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بالصور.. غادة والي تشهد توقيع عقد المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان

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مصراوي Masrawy

توقيع عقد المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان (1)توقيع عقد المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان (1)

توقيع عقد المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان (2)توقيع عقد المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان (2)

توقيع عقد المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان (3)توقيع عقد المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان (3)

توقيع عقد المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمانتوقيع عقد المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان

الأقصر – محمد محروس:

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، توقيع عقد البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان بين جمعية الأورمان والشركة المنفذة بقيمة 130 مليون جنيه، لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة، وبرامج للتوعية العامة والاكتشاف المبكر من أجل رفع نسب الشفاء.

وقال بيان للأورمان اليوم الخميس: "تم تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام، تخدم كبداية سكان 6 محافظات في جنوب الصعيد بتعداد سكاني يبلغ حوالي 11 مليون نسمة، وحالات سرطانية جديدة تبلغ حوالي 12 ألف حالة سنويا، إلى جنب الحالات التي تم اكتشافها من قبل".

أضاف البيان: "وتعد المرحلة الثانية للمستشفى استكمالا لصورتها النهائية والمزمع تشغيلها في الربع الأخير من العام الحالي، حيث 4 غرف عمليات كبيرة ووحدة رعاية مركزة بسعة 26 سرير ووحدة للمناظير الطبية ووحدة غسيل كلوي، تضم 5 أسرة ووحدة إفاقة، ووحدة بنك الدم ووحدة التخلص من النفايات الطبية ووحدة باثولوجيا جراحية ومركز للنظم والمعلومات".

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