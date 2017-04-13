رئيس هيئة الأرصاد يوضح سبب الأمطار الرعدية المفاجئة

التحرير

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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ما حدث من سقوط أمطار رعدية، والحالة التي ظهر عليها الطقس، أمس الأربعاء، تعد من سمات فصل الربيع، لاسيما أنه من المتعارف عليه أن تحدث حالات عدم استقرار سريعة وقوية تظل لمدة ما يقرب من 48 ساعة.

وأضاف في عبد العال، في تصريح خاص لـ"التحرير"، اليوم الخميس، أنه من الطبيعي أن تشهد هذه الأيام عنفًا في حالة الطقس، من خلال أمطار غزيرة، مشيرًا إلى أن الأمطار ستبدأ في الهدوء الجمعة، كما ستنحصر السبت على السواحل الشمالية، وتنتهي فرص سقوط الأمطار الأحد، كما يصاحب ذلك طقس جيد جدًا.

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وكانت أمطار غزيرة ضربت البلاد منذ ليلة أمس مصحوبة ببرق ورعد، وهو ما دفع إلى الاستغراب نظرًا لأنها جاءت بشكل مفاجىء.