«أوليفر كان» يهاجم دفاع بايرن ميونخ

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شن الألماني أوليفر كان، حارس مرمى بايرن ميونخ السابق، على مدافعي الفريق البافاري، خلال مباراة الأمس أمام ريال مدريد، التي أنتهت بفوز الملكي بنتيجة (2-1)، بملعب أليانز أرينا، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وقال أوليفر كان "حتى مع 10 لاعبين أعتقد أنه يمكن الدفاع بشكلٍ مختلف وأفضل بكثير مما فعل بايرن ميونيخ، البافاري كان يفتقد للتمركز الصحيح وخاصة بعد الهدف الثاني، لا أشعر أنهم حاولوا تحقيق نتيجة معقولة".

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وتابع حارس مرمى بايرن ميونخ السابق "بواتينج عانى بدنيًا في الجزء الأخير من المباراة ولم أشعر أن بايرن ميونيخ كان جاهز بدنيًا في الشوط الثاني".