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تعرف على المرشحين الستة لجائزة الأفضل في «البريميرليج»

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تعرف على المرشحين الستة لجائزة الأفضل في «البريميرليج» تعرف على المرشحين الستة لجائزة الأفضل في «البريميرليج»

التحرير

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كشفت رابطة المحترفين الإنجليزية، اليوم الخميس، عن قائمة المُرشحين لجائزة الأفضل لموسم 2017/2016، والمكونة من ستة لاعبين.

وعاد لاعب الوسط الدولي الفرنسي «نجولو كانتي» للمنافسة على الجائزة للموسم الثاني على التوالي، بعد الأداء الخرافي الذي قدمه مع تشيلسي، وخسر كانتي الصراع على هذه الجائزة الموسم الماضي أمام زميله في ليستر سيتي «رياض محرز».

وجاء تواجد «زلاتان إبراهيموفيتش» هداف مانشستر يونايتد، بعدما سجل 28 هدفًا في جميع المسابقات في أول مواسمه مع الشياطين الحمر، فيمت يتصدر مهاجم إيفرتون «روميلو لوكاكو» هدافي البريميرليج برصيد 24 هدفًا.

جاءت القائمة كالتالي:

1- إدين هازارد (تشيلسي).

2- زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد).

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3- هاري كين (توتنهام هوتسبير).

4- نجولو كانتي (تشيلسي).

5- روميلو لوكاكو (إيفرتون).

6- أليكسيس سانشيز (أرسنال).

كما تم كشف الستار عن قائمة أفضل لاعب شاب، والتي شملت كل من " ديلي ألي (توتنهام هوتسبير)، وهاري كين (توتنهام هوتسبير)، ومايكل كين ( بيرنلي)، وروميلو لوكاكو (إيفرتون)، وجوردان بيكفورد (سندرلاند)، وليروي ساني (مانشستر سيتي)"..

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التحرير

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