محافظ كفر الشيخ: ندرس إقامة مجمع ضخم لإنتاج الدواجن

كفر الشيخ - إسلام عمار

أكد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، دراسة إقامة مجمع ضخم لإنتاج الدواجن، والبورصة الزراعية بشمال المحافظة، موضحًا إقامة شوادر لبيع اللحوم، بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع مديرية الزراعة، ومديرية الطب البيطرى، لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية.

وقال محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إنه سيتم استغلال قطاع الأمن الغذائى بالمحافظة، لشراء رؤوس ماشية، لضمان توفير اللحوم الطازجة، للمنافذ والسلاسل التجارية، بسعر التكلفة، مع إقامة منافذ لبيع الأسماك الطازجة، والمثلجة بالتعاون مع البورصة الدولية للأسماك.

وأشار المحافظ إلى إقامة معارض أهلًا رمضان، بالتعاون مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وتسيير 17 سيارة، وثلاجة كمنافذ متحركة، بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، وجارى دراسة إمكانية إقامة سلاسل تجارية، بالمجمعات الاستهلاكية.