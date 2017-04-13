بين الحرب والتفجيرات.. 5 فنانين فقدوا أقاربهم في أحداث مؤسفة

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دائمًا مايكون الموت فجأة أكثر وجعًا وألمًا، خاصة إذا كان مرتبطًا بحدث سياسى، وهو ما يفجع البعض خاصة من نجوم الفن البعيدين عن السياسة، فأحدهم قد تصيبه صدمة بعد وفاة ابنه في الحرب أو مظاهرة أو غيره.

ونستعرض في التقرير التالي عددًا من الفنانين الذين فقدوا ذويهم في أحداث سياسية مؤسفة..

1- عماد الراهب

فقد الفنان "عماد الراهب" نجل عمته في انفجار كنيسة "أبو النجا مارجرجس" بطنطا يوم الأحد الماضي، وهو الشماس "فخرى لطيف مرقص"، ويعمل محاميًا، ونشر "الراهب" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" صورة له علّق عليها: "ابن عمتي عايدة الراهب.. الشهيد أ.فخري لطيف مرقص المحامي.. نجل المرحوم لواء شرطة لطيف مرقص كان شماس في أبو النجا النهارده.. بركة صلواته تكون معانا".

2- سهير المرشدي

في حرب أكتوبر 1973، صدمت الفنانة سهير المرشدي بنبأ استشهاد شقيقها "صلاح" في الحرب، وقالت عن تلك الفترة: "كنا وقتها عيال ومنعرفش معنى الموت لكن عرفته لما أخويا مات.. أنا مواطنة ليَّ قيمة عشان أخويا شهيد"، موضحة أنها وقتها عرفت المعنى الحقيقي للحزن وكان هذا الحادث بداية الوجع في حياتها.





3- محمود البزاوي

في أكتوبر عام 2015، فقد الفنان محمود البزاوي نجل أخيه الملازم أول هشام مصطفى البزاوي بإحدى عمليات حق الشهيد في سيناء التي شنتها القوات المسلحة على الجماعات الإرهابية في شمال سيناء، وأعرب البزاوي عن حزنه الشديد لفقدان ابن شقيقه، وفي الذكرى الأولى لرحيله نشر "البزاوي" عبر حسابه الشخصي على "تويتر" صورة جمعته بابن شقيقه، وعلّق عليها قائلًا: "مع إني مفتقدك جدًا يا هشام إلا إني باشكرك أنك رفعت رأسنا لفوق في السما باستشهادك".

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يذكر أن هشام مصطفى البزاوي هو ابن عم الفنان أحمد السعدني والذي حكى عن موقف معه، قائلًا: "الشهيد ملازم أول مهندس هشام مصطفى البزاوي ابن أخو الفنان محمود البزاوي جوز بنت عمي شوفته مرة واحدة عند محمود أول ماجاله تعيين الجيش في سينا من شهرين تقريبًا كان خايف يروح وأنا هزرت معاه و قلتله حظك فقر".

4- شريفة فاضل

"أم البطل"، هكذا عرفت الفنانة "شريفة فاضل" بعد استشهاد ابنها "سيد" من زوجها الفنان الراحل "السيد بدير" بحرب أكتوبر عام 1973، حيث كان يعمل طيارًا، وأصابها هذا الخبر بأزمة عصبية شديدة، وغنت له بعد ثلاثة أشهر فقط من استشهاده أغنية "أنا أم البطل" والتي كانت تدخل في نوبة بكاء هستيري بعد كل مرة تغنيها.

وتأثر كذلك بشدة زوجها الفنان "السيد بدير" باستشهاد ابنهما، حيث فقد الكثير من الوزن وصار نحيفًا بعد أن ذاق مرارة فقدانه.

5- زوزو نبيل

أنجبت الفنانة "زوزو نبيل" ابنها الوحيد من زوجها الأول "سامي عاشور" ويدعى "نبيل"، وكان يعمل ضابطًا بالقوات المسلحة، وفي أكتوبر عام 73 استشهد في الحرب وترك لها ثلاثة أحفاد.