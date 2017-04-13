درويش: إنشاء مركز للدعم اللوجستي بشرق بورسعيد بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن الدكتور أحمد درويش - رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي على مساعدة فنية لتمويل دراسة جدوى لإقامة مركز لوجيستي في ميناء شرق بورسعيد، بحيث تشمل الجوانب التقنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والمؤسسية، وكذلك الجوانب المتعلقة بالتسويق.

وقال "درويش"، إن هذا المركز اللوجيستي عبارة عن شبكة من منصات لوجيستية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تشمل وظائف المركز حاويات للتخزين، وتجميع الشحنات، والخدمات اللوجيستية مثل تعبئة وتفريغ الحاويات، بجانب الخدمات ذات القيمة المضافة مثل إعادة التعبئة ووضع العلامات، وتأجير الحاويات، ومركز للشاحنات.

ولفت "درويش" إلى أن المخطط الرئيسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يتضمن إنشاء مركز لوجيستي متعدد الوسائط إلى جانب محطات الحاويات في شرق بورسعيد بحلول عام 2020 .

ومن جانبه أوضح أحمد عجيز - مدير المشروعات اللوجيستية بالهيئة، أن المفاوضات استمرت مع بنك الاستثمار الأوربي بشأن المركز لما يقرُب من 8 أشهر، وبعد التأكد من جدوى هذا النشاط تم الاتفاق على قيام أحد المكاتب الاستشارية لتنفيذ دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، ومدتها 8 أشهر من توقيع الاتفاقية.

وأشار "عجيز"، إلى قيام الهيئة بتكليف فريق عمل لإدارة أنشطة المساعدة الفنية، تحت قيادة مدير المشروع، والذي سيعمل بالتعاون مع البنك ومستشاري هذا المركز لمساعدة المستشارين القائمين بالأمر، والتنسيق مع المؤسسات الأخرى بشأن المركز اللوجيستي.​