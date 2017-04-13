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رمكو للقرى السياحية تتحول للخسارة في 2016 بقيمة 71.8 مليون جنيه

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رمكو للقرى السياحية تتحول للخسارة في 2016 بقيمة 71.8 مليون جنيه رمكو للقرى السياحية تتحول للخسارة في 2016 بقيمة 71.8 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

رمكو للقرى السياحية

كتبت - شيماء حفظي

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، تحولها للخسارة خلال العام الماضي بنحو 71.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بنحو 55.9 مليون جنيه العام الماضي.

وبلغت خسائر الشركة من فروق تقييم العملة حوالي 62.9 مليون جنيه.

وكان البنك المركزي حرر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي وترك للبنوك حرية تحديد سعره وفقا لآليات العرض والطلب.

ودعت الشركة الجمعية العمومية غير العادية إلى الانعقاد، لمناقشة خسائر أربع شركات تابعة لها (الفرعونية للتجارة والمقاولات، أورينت تورز للقرى والفنادق، أيوب عدلي أيوب، توصية بسيطة) والتي تخطت رأس مال بعضها أو نصف رأس المال لأخرى، بقيمة أكثر من 240 مليون جنيه.

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