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البديوي: حظر نقل القمح خارج المنيا إلا بتصريح من "التموين"

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البديوي: حظر نقل القمح خارج المنيا إلا بتصريح من "التموين" البديوي: حظر نقل القمح خارج المنيا إلا بتصريح من "التموين"

مصراوي Masrawy

اجتماع اللجنة العليا للقمح بالمنيا برئاسة عصام الب

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت اللجنة العليا للقمح بالمنيا، فتح الشون الترابية أمام المزارعين كنقاط تجميع فقط "ترانزيت"، لمدة 72 ساعة، لاستقبال محصول القمح موسم 2017، حيث يبدأ موسم توريد القمح 15 أبريل الجاري، وحتى 15 يوليو المقبل، على أن يتم بعدها نقل الكميات المجمعة إلى الشون والصوامع المعتمدة والمستوفاة للشروط والمواصفات المقررة، التي يبلغ عددها 19 شونة وصومعة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للقمح بالمنيا، برئاسة عصام البديوي، محافظ المنيا، حيث قرر المحافظ حظر نقل محصول القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصاريح خاصة من مديرية ، وتوريد كميات القمح التي يتم ضبطها لأقرب جهة مسوقة معتمدة داخل المحافظة، وصرف قيمتها وفقا للأسعار المحددة بالقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2017.

تناول الاجتماع عدداً من الإجراءات والضوابط الخاصة بتوريد القمح لموسم 2017، وخطة وأماكن التخزين والتجميع، حيث أعلن المحافظ عن تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لاستلام القمح وفقاً لجدول زمني ومراحل عمل محددة وتيسير عملية الاستلام أمام المزارعين, وفتح طاقة استيعابية جديدة لتخزين القمح في كافة مراكز المحافظة بسهولة ويُسر.

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